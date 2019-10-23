شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يحدد لاعبي المصري المغادرين لسيشل لخوض مباراة الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، ايزي ايميكا، اسلام عطية، حسن علي، سعيد سينبوري، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو، شيخ موكورو الذي يترقب الجهاز الفني محاولات رفع الايقاف عنه أملاً في مشاركته بمباريات المصري المحلية والأفريقية .
الجدير بالذكر أن البعثة الرسمية للنادي المصرى، التى ستغادر لسيشل والتي يترأسها علي الطرابيلي أمين صندوق النادي، تضم 39 فرداً ستتحرك من بورسعيد مساء اليوم الأربعاء، عقب خوض الفريق لمرانه متوجهة إلى القاهرة، حيث سيقل الفريق في تمام الواحدة والنصف فجراً طائرته المتجهة إلى دبي والتي ستصلها البعثة في تمام الخامسة صباحاً لتقضي نحو ساعتين "ترانزيت" قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى سيشل لتصل اليها ظهر غداً الخميس .
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