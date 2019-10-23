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تدريبات تأهيلية لنجم المقاولون العرب بعد إصابته على يد ساسي...

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جدة - عمرو شويل يخضع أحمد الشيمي، لاعب المقاولون العرب، لتدريبات تأهيلية، تحت إشراف الدكتور وائل نبيل، طبيب الفريق، للتعافي من إصابة الكاحل التي كان قد تعرض لها في مباراة المقاولون مع الزمالك، بمنافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الممتاز.

 

وكان أحمد الشيمي لاعب ذئاب الجبل قد تعرض لتدخل عنيف من فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب السلام والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

 

وتعرض الشيمي لإصابة في الكاحل والتي تحتاج لفترة علاجية من أسبوع إلى عشرة أيام وفقاً لما رآه طبيب المقاولون ، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام.

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