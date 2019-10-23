شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لنجم المقاولون العرب بعد إصابته على يد ساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض الشيمي لإصابة في الكاحل والتي تحتاج لفترة علاجية من أسبوع إلى عشرة أيام وفقاً لما رآه طبيب المقاولون ، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام.
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