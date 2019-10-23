- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تعرف على جدول مباريات الدور التمهيدي بكأس مصر 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر موسم 2019/2020، على ضوء القرعة التي أجريت أمس الثلاثاء، حيث يشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى.
وأقيمت القرعة فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات، وسيد بخيت، وناصر فراج، مقرري إدارة المسابقات.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات الدور التمهيدي بكأس مصر 2019/2020... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.