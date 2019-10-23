شكرا لقرائتكم تعرف على جدول مباريات الدور التمهيدي بكأس مصر 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن جدول مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر موسم 2019/2020، على ضوء القرعة التي أجريت أمس الثلاثاء، حيث يشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى.

وأقيمت القرعة فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات، وسيد بخيت، وناصر فراج، مقرري إدارة المسابقات.

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