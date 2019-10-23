شكرا لقرائتكم ميتشو يحدد أولى طلباته الفنية من مجلس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، أولى طلباته الرسمية من مجلس إدارة ناديه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقام ميتشو، بإخطار إدارة نادي الزمالك، بضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق.

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كما شدد ميتشو على حاجة الزمالك، لضم لاعب جديد فى خط الوسط، لتعويض غياب محمود عبد العزيز الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الأخيرة، مما يعنى غيابه عن المباريات لفترة طويلة.

ويرفض ميتشو التعجل فى تحديد إسم لاعب الوسط المنتظر التعاقد معه، حيث سيعقد المدرب الصربي جلسة مع مسئولي الزمالك فى الأيام المقبلة، للاطلاع على الأسماء المرشحة للانتقال للقلعة البيضاء وتحديد اللاعب الأنسب لتدعيم وسط الملعب فى الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستقام غداً الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى فيها الأبيض لتعويض هزيمته فى الذهاب بالسنغال بهدفين مقابل هدف، وتحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجميع داخل القلعة البيضاء، بتعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية، حيث من المقرر، أن يتواجد الفائز من مباراة الغد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية.