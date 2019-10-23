شكرا لقرائتكم محمد محمود يغادر مران الأهلى بعد تعرضه لإصابة قوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر محمد محمود صانع العاب الأهلي مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، ليخضع لكشف طبي بواسطة خالد محمود طبيب الفريق، ولم يعد اللاعب مُجدداً لاستكمال المران مع فريقه.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي رغم توقف بطولة الدوري العام، في الوقت الذي من المنتظر أن يخوض الفريق معسكر خارجي استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام بعد انتهاء ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول.