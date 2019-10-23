شكرا لقرائتكم مبابي "يثبت وجهة نظره" بهاتريك كلوب بروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إنه كان يرغب في إثبات صعوبة أن يلعب فريقه بدونه وفعل ذلك بتسجيل ثلاثة أهداف بعد المشاركة كبديل خلال الفوز 5-صفر خارج الأرض على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عاما في وقت مبكر من الشوط الثاني وقدم أداء مذهلا ليصبح بطل فرنسا على أعتاب بلوغ الدور الثاني بعدما حافظ على العلامة الكاملة وحقق انتصاره الثالث على التوالي.

ورغم أن سان جيرمان كان يتقدم في النتيجة خلال الشوط الأول بعد هدف مبكر من ماورو إيكاردي فإنه كان يواجه صعوبات في فرض السيطرة قبل أن يشارك مبابي في الدقيقة 52.

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وقال مبابي للصحفيين: بالفعل كنت أرغب في اللعب كأساسي وكنت أعتقد أني سأبدأ. لكن المدرب اتخذ قراره وكان يجب قبول ذلك.

وكان مبابي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وشارك في عدد قليل من المباريات هذا الموسم بينما أكد توماس توخيل مدرب فريق العاصمة الفرنسية قبل اللقاء أنه لن يغامر بإشراك اللاعب الواعد لمدة 90 دقيقة في بلجيكا.

وأضاف مبابي: كنت أريد إثبات أنه من الصعب اللعب بدوني. أريد القتال للحفاظ على مكاني في التشكيلة ومساعدة الفريق، وأظهر كيليان بالفعل لماذا يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة إذ نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 21 دقيقة.

وسيلعب سان جيرمان مجددا مع بروج في الجولة المقبلة للبطولة إذتستضيف باريس المواجهة في السادس من نوفمبر القادم.