شكرا لقرائتكم غوارديولا يدعم "الاستثنائي" ليكون من نجوم العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن رحيم ستيرلنغ صاحب الأهداف الثلاثة أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء لا يزال بوسعه التطور وسيتوقف الأمر على اللاعب نفسه حتى يصبح من أبرز نجوم اللعبة.

وساهم ستيرلنغ (24 عاما) في الأهداف الخمسة، من بينها تسجيل ثلاثة أهداف في 11 دقيقة، حيث سحق سيتي منافسه الإيطالي 5-1 ليرفع لاعب منتخب إنجلترا رصيده إلى 12 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم.

وتعاون ستيرلنغ بشكل رائع مع سيرجيو أغويرو وزميله فيل فودن ما دفع ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد ليقول لمحطة (بي.تي سبورت) بعد المباراة إن جناح سيتي أصبح من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم.

وقال غوارديولا للصحفيين: يتوقف مدى تطوره عليه هو شخصيا. أعتقد أنه يملك الرغبة ليصبح أفضل. أقول إن الفضل كله يعود إليه. إنه لاعب صاحب قوة بدنية هائلة.

وأضاف: في اليوم التالي للمباراة يستطيع خوض مباراة أخرى. يستطيع اللعب على الجانبين ويتحلى بالسرعة ويساعدنا كثيرا في الدفاع وهو لاعب استثنائي.

Advertisements

وتأخر سيتي بهدف من رسلان مالينوفسكي عن طريق ركلة جزاء لكنه انتفض بشكل رائع ولعب بإيقاع سريع ليسحق منافسه ويحقق فوزه الثالث على التوالي وسيضمن اجتياز دور المجموعات إذا كرر انتصاره على أتلانتا في السادس من نوفمبر.

وقال غوارديولا: بذلنا مجهودا رائعا لأن أتلانتا يملك إمكانات كبيرة وهو فريق مميز. لذا السبب أشعر بالرضا. حصدنا تسع نقاط ونحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل إلى الدور التالي.

والشيء السلبي الوحيد لسيتي يتعلق بحصول الشاب فودن على بطاقة حمراء رغم أنه أدى مباراة رائعة قبل أن يرتكب خطأين ويتلقى إنذارين متتاليين في غضون ست دقائق، لكن غوارديولا أكد دعمه للاعب البالغ عمره 19 عاما وقال إنه سيتعلم من ذلك.

وأضاف: بالنسبة لفيل فإن أهم شيء ليس البطاقة الحمراء لكن لعبه. يجب أن يتحلى بالمزيد من الذكاء عندما يتلقى بطاقة صفراء.

وتابع: كان يجب أن يتعرض لهذا الموقف حتى يستوعب الأمر. كانت النتيجة 5-1 لكن كان الأمر سيختلف لو كانت 2-1 أو 3-1. هذه الخبرة ستساعده.