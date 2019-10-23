أبرز 10 غائبين عن ترشيحات الكرة الذهبية.. والترشيحات.. وليفربول يهيمن و"نجوم كبيرة" تغيب.. و"نبوءة إيتو" العائق الأخير لمحمد صلاح

الموجز

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، ليكون أول لاعب عربي يترشح لعامين على التوالي لجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

نبوءة إيتو

تصريح "مدهش" أدلى به الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، حول إمكانية تتويج أحد الثنائي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وساديو ماني جناح منتخب السنغال بجائزة "الكرة الذهبية" التى تمنح لأفضل فى العالم سنوياً من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

محمد صلاح

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي هذا العام، كما حصل على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الإفارقة

وقال صامويل إيتو في تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية في وقت سابق: "نحن الأفارقة لا يتم احترمنا، إنها حقيقة، أتمنى أن أكون مخطئًا، لكن الكرة الذهبية القادمة، لن يحصل عليها محمد صلاح أو ساديو ماني".

صلاح وماني

وأضاف: "محمد صلاح وماني وأوباميانج تمكنوا في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، بالتأكيد ليسوا أفضل من رونالدو وميسي، ولكن من توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؟".

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية"، في الثاني من ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية "باريس".

المدافع الهولندي

كان المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، ضمن 7 لاعبين من ليفربول في قائمة مختصرة من 30 لاعبا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، ليسيطر النادي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ترشيحات جائزة مجلة فرانس فوتبول رفيعة المستوى.

كما انضم للقائمة المختصرة زملاء فان دايك في ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وجورجينيو فينالدم وأليسون بيكر، بجانب رحيم سترلينغ ورياض محرز وكيفن ديبروين وبرناردو سيلفا وسيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي.

القائمة

وضمت القائمة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة، اللذين فازا بالجائزة معا 10 مرات، لكن نيمار زميل ميسي السابق، الذي يلعب حاليا في باريس سان جرمان، غاب عن الترشيحات.

ودخل القائمة المختصرة أيضا سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير وهوغو لوريس حارس الفريق اللندني، لكن لم يكن هناك مكان لزميلهما هاري كين بينما كان بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أحد اللاعبين الكبار الآخرين الغائبين.

وفيما يلي القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا:

ليفربول.. فيرجيل فان دايك. روبرتو فيرمينو. أليسون بيكر. جورجينيو فينالدم. ترينت ألكسندر-أرنولد. ساديو ماني. محمد صلاح.

مانشستر سيتي.. برناردو سيلفا. رياض محرز. كيفن دي بروين. رحيم سترلينغ. سيرخيو أغويرو.

توتنهام هوتسبير.. سون هيونغ-مين. هوغو لوريس.

برشلونة.. ليونيل ميسي. أنطوان غريزمان. فرينكي دي يونغ. مارك-أندريه تير شتيغن.

ريال مدريد.. إيدن هازارد. كريم بنزيمة.

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يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو. ماتيس دي ليخت.

بايرن ميونيخ.. روبرت ليفاندوفسكي.

أياكس أمستردام.. دوسان تاديتش. دوني فان دي بيك.

باريس سان جرمان.. كيليان مبابي. ماركينيوس.

أرسنال.. بيير-إيمريك أوباميانغ.

نابولي.. كاليدو كوليبالي.

أتليتيكو مدريد.. جواو فيلكس.

قائمة الـ30 المرشحين

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أمس الاثنين، عن قائمة اللاعبين الـ 30 المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019، والتى سيتم الكشف عن هوية الفائز بها في الثاني من ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وشهت القائمة غياب العديد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، حيث اختلفت أسباب عدم ترشحهم من انخفاض المستوى إلى كثرة غيابهم عن مباريات الموسم الماضى بداعى الإصابة.

وفيما يلى قائمة بأبرز 10 لاعبين غائبين عن هذه الترشيحات.

1- البرازيلى نيمار (باريس سان جيرمان)

2- الإسبانى سيرجيو راموس (ريال مدريد)

3- الكرواتى لوكا مودريتش (ريال مدريد)

4- البرازيلى دانى الفيس (فلامنجو)

5- الفرنسى بول بوجبا (مانشستر يونايتد)

6- الأسكتلندى أندى روبرتسون (ليفربول)

7- الإسبانى سيرجيو بوسكيتش (برشلونة)

8- الإسبانى جيرارد بيكيه (برشلونة)

9- الأوروجويانى ادينسون كافانى (باريس سان جيرمان)

10- الإنجليزى هارى كين (توتنهام هوتسبير)