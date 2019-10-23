شرط جزائي يمنح كومان فرصة تدريب برشلونة بعد كأس أوروبا 2020









اسماء السيد - كشف نيكو يان هوجما المدير الرياضي بالاتحاد الهولندي بأن عقد مواطنه رونالد كومان المدير الفني لمنتخب بلاده يتضمن شرطاً جزائياً يمنحه حرية الرحيل بنهاية بطولة كأس أمم أوروبا التي ستقام في صيف عام 2020 في عدد من المدن الأوروبية.

وبحسب تصريحات هوجما لقناة "فوكس سبورت" ، فإن عقد كومان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الهولندي يمتد حتى شهر يونيو من عام 2022 الذي يتزامن مع إقامة بطولة كأس العالم 2022 بقطر ، كاشفاً بأن اتحاد بلاده لن يعارض رغبته في ترك مهمته الفنية بالمنتخب الهولندي إذ طلب الرحيل بعد الاستحقاق القاري من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكشف هوجما في ذات المقابلة عن رغبة كومان في تدريب نادي برشلونة الإسباني ، الذي سبق ان لعب في صفوفه في الفترة من عام 1989 وحتى عام 1995 ، وهو الامر الذي يعزز فرضية توليه الجهاز الفني الكتالوني بداية من الصيف القادم، خاصة بعد تجاربه الناجحة في هولندا و إسبانيا و إنكلترا .

يشار الى أن عقد مدرب برشلونة الحالي الإسباني إرنستو فالفيردي ينقضي بنهاية الموسم الجاري ، بعد تفعيل بند تجديد عقده بشكل تلقائي لموسم إضافي مما جعله مستمراً في منصبه رغم فشله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

