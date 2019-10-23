مودجي ينصح مانشستر يونايتد بإسناد مهمة الجهاز الفني لأليغري









اسماء السيد - نصح الإيطالي الشهير لوتشيانو مودجي المدير التنفيذي السابق بنادي يوفنتوس الإيطالي، إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتعاقد مع المدرب ماسيميليانو أليغري، مشيراً الى أنه سيُعيد الفريق إلى سكة الانتصارات والصعود إلى منصات التتويج.

وكان مودجي قد تم إيقافه عن العمل في مجال كرة القدم بعد تورطه في التلاعب بنتائج المباريات بالدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس في عام 2006 .

و أوضح مودجي في تصريح لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن الوضعية التي يعيشها مانشستر يونايتد ، حيث قال : مع احترامي لدافيد مويز و اولي سولسكاير لكن اليغري افضل من الاثنين معاً ، و هو افضل خيار لإدارة النادي ، ومعه سيعود الفريق لينافس ريال مدريد و بايرن ميونيخ وبرشلونة و ليفربول".

Advertisements

واضاف قائلاً :" سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة الفريق إلى أفضل مستوياته ، ولكنني واثق بأن اليغري سينجح في مهمته ، وسيكون بحاجة لعامين فقط للفوز بلقب الدوري الإنكليزي ، فيما سيكون قادراً على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عامه الثالث".

وعزز مودجي توقعاته ونصيحته بقوله :" أليغري يتمتع بجميع الأدوات و الوسائل التي تمكنه من احداث تغيير إيجابي في مانشستر يونايتد ".

وجاءت نصيحة مودجي لإدارة "اليونايتد" في ظل وجود تقارير تؤكد بأن أليغري يعتبر المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الفني للفريق، في حال تمت إقالة مديره الحالي اولي غونار سولسكاير على خليفة النتائج السلبية التي يسجلها "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

يشار الى أن أليغري يمتلك سيرة ذاتية متميزة ، حيث حقق مع نادي ميلان لقب الدوري الإيطالي عام 2011 ، ثم قاد بعدها نادي يوفنتوس إلى تحقيق مجد محلي وقاري بالسيطرة على لقب الدوري المحلي منذ توليه دفة الجهاز الفني للفريق في موسم (2014-2015) ، بالإضافة إلى نجاحه في قيادة الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2015 و 2017.