النصر يسعى لمواصلة العودة للطريق الصحيح أمام غريمه الهلال









اسماء السيد - سيحصل النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على فرصة ذهبية لإعادة موسمه إلى الطريق الصحيح عندما يواجه غريمه التقليدي الهلال المتصدر يوم الأحد.

واستهل النصر رحلة الدفاع عن اللقب بأداء مهتز، وانتصر في ثلاث فقط من مبارياته الست حتى الآن ليحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الهلال الفائز في ست من مبارياته السبع ويخلو سجله من الهزائم في الدوري.

لكن الفوز خارج الديار على الرائد يوم السبت سيمنح فريق المدرب روي فيتوريا دفعة من الثقة قبل قمة العاصمة الرياض باستاد جامعة الملك سعود.

ويخوض النصر المباراة بدون المهاجم النيجيري أحمد موسى، أغلى لاعب في تاريخ النادي، بسبب استمرار إصابته، ويغيب كذلك المهاجم عبد الفتاح آدم للإصابة أيضا.

ولم يفز الهلال على غريمه التقليدي في الدوري منذ عامين، لكنه سيدخل المواجهة وهو لا يزال منتشيا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري عقب تفوقه 6-5 في النتيجة الإجمالية أمس الثلاثاء.

ويتقدم الهلال بأربع نقاط في الصدارة على الوحدة صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على الشباب، ولديه 12 نقطة، غدا الخميس في الرياض حيث سيسعى لتحقيق فوزه السادس على التوالي.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 14 نقطة ويستهل مشواره مع مدربه العائد كريستيان جروس خارج ملعبه أمام الحزم يوم السبت.

وأعلن الأهلي في وقت سابق هذا الشهر عودة السويسري جروس، الذي قاد الفريق القادم من جدة لإحراز ثنائية الدوري وكأس الملك في موسم 2015-2016، بعقد يمتد لنهاية الموسم خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وانتصر الأهلي في مباراتيه السابقتين ضد الفيحاء والتعاون بقيادة المدرب المؤقت صالح المحمدي.

ويتطلع الفيصلي، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة أيضا، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري هذا الموسم حين يحل ضيفا على التعاون يوم السبت.

ويبدأ الاتحاد، الذي خسر أربع مرات في سبع مباريات ويحتل المركز الثامن بتسع نقاط، عهدا جديدا بعد إقالة مدربه التشيلي لويس سييرا الأسبوع الماضي، ويقوده المدرب المؤقت محمد العبدلي حين يستضيف أبها يوم الأحد.

وفي مباريات أخرى، يلتقي الفيحاء مع الفتح ويلعب ضمك ضد الرائد في مواجهة بين فريقين يصارعان الهبوط.