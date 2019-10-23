خمسة منتخبات تشارك في خليجي 24 وقطر تواجه اليمن في الافتتاح









اسماء السيد - سُحبت قرعة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) الأربعاء في الدوحة بمشاركة خمسة منتخبات وأسفرت عن خوض قطر، بطلة آسيا، المباراة الافتتاحية أمام اليمن الشهر المقبل.

وستقام المسابقة بنظام الدوري من دور واحد على استاد خليفة الدولي وهو أحد الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم 2022.

وفي الجولة الأولى أيضا ستلعب سلطنة عُمان حاملة اللقب مع العراق بينما طلب الاتحاد الكويتي أن يبدأ مشاركته من الجولة الثانية.

وستقام البطولة في الفترة بين 27 نوفمبر تشرين الثاني والتاسع من ديسمبر كانون الأول بينما قررت السعودية والإمارات والبحرين عدم المشاركة بسبب أزمة سياسية مع قطر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

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الجولة الأولى 27 نوفمبر تشرين الثاني: اليمن مع قطر وعُمان مع العراق

الجولة الثانية 30 نوفمبر تشرين الثاني: الكويت مع اليمن وقطر مع عُمان

الجولة الثالثة 3 ديسمبر كانون الأول: العراق مع الكويت واليمن مع عُمان

الجولة الرابعة 6 ديسمبر كانون الأول: عُمان مع الكويت وقطر مع العراق

الجولة الخامسة 9 ديسمبر كانون الأول : العراق مع اليمن والكويت مع قطر