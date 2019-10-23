شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يواصل ميسى العرب التألق أمام الجزيرة الإماراتى بقميص الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع.

وكان الإسماعيلى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

ويحمل الدولى العراقى همام طارق لاعب الإسماعيلى أكثر من مواجهة أمام فريق الجزيرة الإماراتى.

وسبق أن قاد همام طارق فريقه الظفرة للفوز على الجزيرة المتصدر فى تلك الفترة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دورى الخليج العربى موسم 2014-2015، التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبى.

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هدفا الظفرة سجلهما السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 41، البديل محمد حسين خوري فيما سجل فوزينيتش هدف الجزيرة.

وشهدت تلك المباراة تألق لافت للنظر للدولى العراقى ، كما شارك همام طارق فى مواجهة أخرى أمام الجزيرة بالدورى وتلقى فيها الظفرة خسارة من الفريق الملقب بــ”فخر أبوظبى".

وخلال المواجهتين اشادت الصحافة الإماراتية بالنجم العراقى فهل ينجح فى استمرار تألقه ضد فريق الجزيرة لكن بقميص الدراويش ؟