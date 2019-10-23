شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على السودانى الألمانى 125 / 46 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الاتحاد السكندرى على نظيره السودانى الألمانى بنتيجة 125/ 46، فى منافسات البطولة العربية لكرة السلة، التى تقام بالمغرب، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى، والتى يشارك فيها الاتحاد والجزيرة من مصر.

وكان الاتحاد السكندرى قد خسر أولى مباريات البطولة أمام المنستيرى التونسى، كما خسر الجزيرة فى أولى المباريات أيضا امام الرفاع البحرينى.

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب المنستيرى التونسى، والجيش المغربى، والسودانى الألمانى، بينما يقع الجزيرة فى المجموعة الثالثة بيروت وأهلى سداب العمانى والريان القطرى والجزيرة المصرى والرفاع البحرينى.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كل من احمد عادل دولة ، محمد على مودى ، مؤمن مبارك "دونجا" ، محمد طه ميدو ، و يوسف شوشة ، احمد طارق الصباغ ، احمد ابو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين ، على محمد أحمد ، رامى إبراهيم ، مايكل ديكسون ، و ايدجراز ، هيثم كمال ، و مصطفى عصام .