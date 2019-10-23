كاميرا سوبر كورة ترصد ما فعله فايلر بعد تأجيل مباراة الأهلى والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة، ما فعله السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، داخل مقر القلعة الحمراء، فى الجزيرة، قبل قيادة التدريبات الجماعية اليوم عقب تأجيل مباراة الأهلى والجونة التى كان مقرر إقامتها اليوم ضمن الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ووضح على فايلر لحظة دخوله مقر النادى الأهلى على الأقدام الاستعجال، لحضور التدريبات الجماعية المقرر انطلاقها فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
وحدد فايلر خلال الوقت الحالى بعض المطالب من مجلس إدارة الأهلى، أولها رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى سويسرا، وكذلك إقامة معسكر خارجى للقلعة الحمراء، فى الإمارات يتخلله مباريات ودية استعدادا للفترة القادمة.
لمشاهدة فيديو فايلر بكاميرا سوبر كورة، اضغط هنا..
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