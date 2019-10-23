سوبر كورة.. باهر المحمدى يصدم الدراويش قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش أزمة قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية. ويستضيف الإسماعيلي نظيره الجزيرة الإماراتي في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع. لمعرفة كيف صدم باهر المحمدى الإسماعيلى قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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