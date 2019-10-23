شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل مباريات الجولة الثانية للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل ترحيل مباريات الجولة الثانية للدورى بسبب إقامة كأس مصر.
تقرر إقامة مباريات مجموعة الصعيد والقاهرة يوم الثلاثاء بدلا من الأحد والاثنين، ومن المقرر أن يقام لقاء سوهاج وبنى سويف فقط يوم الاثنين.
بينما تقام مباريات مجموعة بحرى يوم الخميس بدلا من الأربعاء بسبب إقامة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأحد فناذق 6 أكتوبر لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسى للجبلاية.
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