نشرة أخبار سوبر كورة.. سر تراجع مستوى بن شرقى.. وملاحقة صلاح لجيرارد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية والعالمية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. إيهاب جلال: "قلة الأدب" لا تحقق الانتصارات..وفيس بوك لن يقود المصرى رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى هجوم بعض الجماهير البورسعيدية ضده بعد تصريحاته فى قناة أون سبورت عقب مباراة إف سى مصر، التي أقيمت الاثنين الماضى ، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز و التى فاز فيها المصرى بهدفين نظيفين ، مؤكدا ان كلامه تم تفسيره بشكل خاطئ وهو يكن كل احترام وتقدير للجمهور البورسعيدى ومايقصده هو الجمهور المأجور الذى له اغراض خاصة غير حب فريقه. Advertisements طالب رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى سويسرا فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل لقضاء إجازة قصيرة بمسقط رأسه لمدة ثلاثة أو أربعة أيام مُستغلاً فترة توقف الدوري المصرى.

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