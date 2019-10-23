شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة: أخشى على الزمالك من الراحة الطويلة.. وأتمنى تغيير مركز ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق أن فريق الكرة الأول قادر على تخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الخميس على استاد السلام فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وحصد بطاقة التأهل لدور المجموعات.

وأضاف أبو رجيلة فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أنه يخشى على الزمالك من التأثر بفترة الراحة التى حصل عليها الفريق منذ مواجهة المقاولون العرب يوم السبت الماضى، فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى حقق فيها الأبيض الفوز بنتيجة 2 /1، متمنيًا أن يكون الصربى ميتشو المدير الفنى استطاع تأهيل اللاعبين جيدًا فى تلك الفترة منعًا لهبوط المستوى.

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وتابع نجم الزمالك السابق حديثه أن الزمالك قدم أداء مميز فى الشوط الأول أمام المقاولون، ثم هبط الأداء فى الشوط الثانى، لافتًا إلى أن تراجع المستوى قد يكون بسبب اللياقة البدنية، والمدرب الجيد يؤهل لاعبيه لإنهاء المباراة بنفس الأداء الذى بدأ به.

وشدد محمود أبو رجيلة، على ضرورة تثبيت التشكيل وعدم إجراء تعديلات جذرية فى كل مباراة، قائلاً: "يجب أن يكون هناك قوام أساسى للفريق مكون من 9 لاعبين وأن يتم التغيير فى حدود لاعبان فقط حتى لا يتأثر الأداء".

وأردف قائلاً: "إذا كنت مديرًا فنيًا للزمالك لقمت بتغيير مركز فرجانى ساسى من لاعب وسط، ليصبح صانع ألعاب تحت رأس الحربة، وأقسم بالله حينها سيتغير مستوى اللاعب وستزيد فرص احرازه الأهداف لـ 70%".