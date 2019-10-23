شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمسئولى المصرى فى استاد لينيتيه بسيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور على الطرابيلى أمين صندوق النادى المصرى ورئيس بعثة النادى إلى سيشل، يرافقه اللواء ياسر سالم مدير الكرة وياسر عزت مدرب الفريق الأول، استاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل، الذى يستضيف مباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع بين المصرى ومضيفه كوت دى أور بطل سيشل المقرر إقامتها فى الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

واطمأن الوفد على أرضية الملعب المغطى بالنجيل الصناعى، وكذلك غرف خلع الملابس، وأتم الطرابيلى اتفاقه مع مسئولى كوت دى أورعلى إقامة مران المصرى غدا على الملعب الفرعى للاستاد، فيما ستتم إقامة مرانى الجمعة والسبت على الملعب الرئيسى للاستاد.