شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى لـ تايم سبورت: تصرفات فوزى وحمدى مرفوضة ولازم نتعاقد مع مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف خضر مدرب الإسماعيلى الأسبق إن مباراة الدراويش مع الجزيرة الإماراتى المقرر لها اليوم صعبة للغاية، مشدداً أن الصفقات التى عقدتها إدارة الدراويش لم تكن بالشكل الامثل الذى يرضى طموحات جمهور القلعة الصفراء.

وتابع أشرف خضر فى مداخلة هاتفية مع قناة تايم سبورت مع الإعلامى يحيى حمزة: "مباراة الجزيرة الاماراتى صعبة وأتمنى أن ينجح الفريق فى تخطيها بنجاح وسط الظروف الصعبة التى يمر بها النادى".

وأضاف مدرب الاسماعيلى الأسبق "كان بإمكان النادى التعاقد مع صفقات أقوى من تلك التى تم إبرامها فى الميركاتو الصيفى الماضى، الفريق بشكل الحالى بإمكانه إنهاء الموسم فى المربع الذهبى فقط وليس المنافسة على اللقب".

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وأكمل أشرف خضر: "لابد من تدعيم صفوف الدراويش فى يناير المقبل ولا بديل عن التعاقد مع مهاجم قوى لتعزيز خط هجوم الاسماعيلى فى النصف الثانى من الموسم".

وتابع مدرب الإسماعيلى : "أرفض تصرفات عماد حمدى ومحمد فوزى لاعبا الإسماعيلى بالخروج من المعسكر فهى تصرفات غير احترافية كنت أتمنى ألا تصدر من لاعبين كبيرين حصلا على فرصتيهما مع الفريق الأصفر بشكل كامل وكان لابد أن يحترما رؤية الجهاز الفنى باستبعادهما من المباراة".

ويدخل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، ويسعى الدراويش لحصد النقاط الثلاثة قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبى .

وكان الإسماعيلى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الاطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.