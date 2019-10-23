شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مدرب الأهلى يعاقب نفسه بـ مران ضغط فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد تدريبات الأهلى الأخيرة حالة من الجدية والتركيز من جميع لاعبى الفريق لتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يرفض أى محاولات للتهاون.

ويقود فايلر تدريبات فريقه اليومية على ملعب التتش بمساعدة معاونيه، وخصص رينيه فايلر فقرة خاصة للتسديد على المرمى على هامش مران الفريق الجماعى، وهى من أهم فقرات المدير الفنى فى المران الذى يقوم خلاله المدرب السويسرى بتنفيذ تعليماته وخططه الفنية تمهيداً لتنفيذ هذه التعليمات خلال المباريات الرسمية.

فايلر قام بعقاب لاعبى الأهلى بطريقته الخاصة حال إهدار اللاعبين لأى ركلة، حيث يقوم اللاعب الذى يهدر التسديدة بـ10 ضغط.

والمثير فى الأمر أن ديفيد سيزا المدرب العام للفريق شارك فى الفقرة وأهدر التسديدة وقام فايلر بتطبيق العقوبة عليه ليقوم الأخير بأداء "مران الضغط".

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العقوبات التى يقوم فايلر بتطبيقها على اللاعبين حال عدم تنفيذ التعليمات تتنوّع بين الجرى حول الملعب أكثر من مرة وأداء مران "الضغط"، وهو ما حدث فى آخر مران للفريق.



مران الضغط في الاهلي



مران الضغط في الاهلي



مران الضغط في الاهلي



مران الضغط في الاهلي