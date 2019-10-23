شكرا لقرائتكم خبر عن "شيمى" المقاولون يبدأ تدريبات تأهيلية بعد إصابة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أحمد الشيمى لاعب المقاولون العرب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق، للتعافى من إصابة الكاحل التى كان قد تعرض لها فى مباراة المقاولون مع الزمالك بمنافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

كان أحمد الشيمى لاعب ذئاب الجبل قد تعرض لتدخل عنيف من فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك خلال المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى، على ملعب السلام والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

وتعرض الشيمى لإصابة فى الكاحل والتى تحتاج لفترة علاجية من أسبوع إلى عشرة أيام وفقاً لما رآه طبيب المقاولون، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام.