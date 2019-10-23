سوبر كورة.. شروط الأهلى لانتقال "الفيراري" للعين الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الأهلى الشروط الخاصة بالموافقة على رحيل شادى رضوان لاعب فريق الشباب بالقلعة الحمراء لنادى العين الإماراتى. ويُعد شادى رضوان أحد المواهب الرائعة فى كرة القدم المصرية وليس الأهلى فقط، وسبق أن وضعته صحيفة "جارديان" البريطانية فى قائمة أبرز 60 موهبة منتظرة، وكتبت جارديان عنه وقتها: "هو لاعب يشبه الـ فيرارى نظرا لسرعته الكبيرة على الأطراف". Advertisements وكان النادى الإماراتى قد طلب ضم موهبة الأهلى الصاعدة المُلقبة بـ"فيرارى" القلعة الحمراء فى ظل امتلاك اللاعب قدرات فنية كبيرة. لمعرفة شروط الأهلى لانتقال "الفيرارى" للعين الإماراتى عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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