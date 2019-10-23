مصر المقاصة يستعيد نجومه خلال فترة توقف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد مصر المقاصة عددا من نجوم الفريق خلال فترة توقف الدورى التى ستستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، نظرا لارتباطات المنتخبين الأولمبى والوطنى، حيث يخوض المنتخب الأول بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يرتبط الفراعنة بمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

ومن المقرر أن يعود الثنائى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة وزميله ميدو جابر إلى تشكيلة الفريق بعد تعافيهما من الإصابة التى أبعدتهما عن التشكيلة خلال الفترة الماضية، حيث اعتمد الجهاز الفنى للمقاصة على محمود حمدى فى مركز حراسة المرمى، بينما شارك محمد إبراهيم ومحمد رمضان وباولن فوافى فى منطقة وسط الملعب بدلا من ميدو جابر.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول الدورى برصيد 7 نقاط ، بعدما تعادل أمس أمام وادى دجلة بهدفين لمثليهما وهو ما رفع رصيده من الأهداف إلى 6، بينما منى مرماه بنفس الرصيد من الأهداف.