7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الكثير من الاخبار الرياضية الهامة ، منها انضمام محمد محمود لقائمة الـ 30 فى المنتخب الاولمبى ، و تتويج كيشو بذهبية المصارعة بالألعاب العسكرية ، وكذلك تحذير المقاصة للجنة الحكام .

رسميا.. محمد محمود ضمن قائمة الـ30 للمنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب ضم محمد محمود لاعب وسط النادى الأهلى إلى قائمة الـ30 لاعبا، على أن يتم اختيار 21 لاعبا من بينهم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

زيارة مفاجئة من "كاف" لرباعى أفريقيا بسبب رخص المحترفين وتهديدات بالاستبعاد

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن هناك زيارات مفاجئة من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم 2019 / 2020 وهي الأهلي والزمالك المشاركان بدوري الأبطال بينما يشارك المصري وبيراميدز في البطولة الكونفدرالية.

الأهلى: لم نحسم أزمة كوليبالى مع النجم واللاعب ينتظر تغليظ العقوبة

بدت إدارة النادي الاهلي دهشتها من التصريحات التي أدلى بها مسئولو النجم الساحلي التونسي والتي أعلنوا خلالها انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الاهلي "الهارب" والمنتقل حديثاً للنجم الساحلي التونسي.

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محمد إبراهيم كيشو يتوج بذهبية المصارعة فى دورة الألعاب العسكرية بالصين

توج محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب العسكرية التى تقام بالصين، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.

الزمالك يخمد "فتنة" صفقات يناير قبل موقعة جينيراسيون

جدد مسئولو الزمالك التأكيد على عدم وجود نية لإبرام صفقات جديدة خلال شهر يناير القادم، وذلك بعد تأكيدات مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، أن الفريق يُعانى من "تُخمة" أى زيادة عددية فى مختلف المراكز، لذلك لا توجد لديه أى نية بشأن ضم لاعبين جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى يناير المقبل.

الأهلي يرفض رحيل محمد الشناوى فى الشتاء

رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فكرة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى في حال وصول عروض رسمية لشرائه واستعارته وذلك نظرًا للحاجة الفنية إليه.

وليد هويدى محذرا لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تعرقل مسيرة المقاصة

أبدى وليد هويدى مدير الكرة بمصر المقاصة حزنه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى تعرض لها فريقه أمام وادى دجلة فى المباراة التى جرت بينهما أمس فى الأسبوع الخامس بالدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.