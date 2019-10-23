شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ومواعيد الدور التمهيدى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويشارك فى الدور التمهيدى الأول 86 فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى. Advertisements وأقيمت القرعة فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات وسيد بخيت وناصر فراج مقررى إدارة المسابقات. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن مشاركة أندية الدورى الممتاز بداية من دور الـ64 بدلا من الـ32، وتقام مباريات دور الـ64 بداية من الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.

جدول مباريات كاس مصر



مباريات الكاس

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