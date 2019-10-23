إنبي لمصراوي: هدفنا التواجد في المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
قال زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، إن القيادة القيادة الفنية الجديدة للفريق البترولي بقيادة حلمي طولان يمكنها وضع الفريق وسط الكبار والتواجد بين الاربعة الكبار.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة إنبي تحاول توفير كافة الموارد وتخطي كل العقبات لتسهيل مهمة فريق الكرة في الدوري.
وأوضح، أن الوضع الحالي لفريق إنبي لا يليق بتاريخه، رغم امتلاكه فريق به العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب مستوى عالي.
وأشار إلى أن إدارة نادي إنبي سددت كافة المستحقات والمكافأت الخاصة بجميع لاعبي الفريق البترولي، في محاولة لحل جميع المشاكل التي تعوق مسيرتهم.
وأتم تصريحاته:" نثق في قدرات اللاعبين و الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان والفترة المقبلة ستشهد تطور في الأداء والنتائج".
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