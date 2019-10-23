بالفيديو.. فرصة للثأر.. أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع الهلال بنهائي أسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدد رسميًا طرفا نهائي دوري أبطال أسيا في نسخة 2019 بعد فوز أوراوا ريد دياموندز الياباني على فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني بالفوز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تيانهي" بالصين.

مباراة الذهاب والتي أقيمت في اليابان انتهت لصالح أوراوا بهدفين دون رد ليصبح مجموع المباراتين (3-0).

هدف بطل اليابان جاء عن طريق شينزو كوروكي في الدقيقة 50 من زمن أحداث الشوط الثاني من رأسية رائعة.

ويضرب بطل اليابان موعدًا مع الهلال السعودي والذي كان تأهل أمس الثلاثاء على حساب السد القطري.

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الهلال تأهل للمباراة النهائية بالفوز على بطل قطر بنتيجة (6-5) حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم في قطر حسمه بطل السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المقابل رد السد بالفوز في الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يستقبل الهلال بطل اليابان في التاسع من نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 24 من نفس الشهر.

نهائي الهلال وأوراوا سيناريو حدث في نسخة 2017، حيث توج بطل اليابان باللقب بعد التعادل في الذهاب بالسعودية (1-1)، والفوز بالإياب (1-0).

جدير بالذكر أن السد آخر فريق عربي توّج باللقب الأسيوي في نسخة 2011، بينما يعود آخر تتويج للهلال في نسخة 2000.