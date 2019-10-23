تقرير.. 8 ملامح بعد توقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسدل الستار على أزمة مباراة الأهلي والجونة والتي كان من المقرر أن تقام مساء اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري بتأجيل مسابقة الدوري حتى الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 والتي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 بنوفمبر.

خمس جولات مرت على بداية المسابقة مع وجود مباريات مؤجلة سواء في الأسبوع الثالث والرابع بجانب الخامس والذي توقف عنده الدوري.

لكن هناك العديد من الملامح بعد وصول الدوري إلى محطته الخامسة، وهذا ما سوف يستعرضه "الخليج 365" في التقرير التالي:

- الأكثر انتصارًا

يمتلك الثلاثي الأهلي وبيراميدز والزمالك سجلاً كأكثر انتصارًا في مسابقة الدوري من خلال الفوز في ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية.

الأهلي حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الثلاث حيث يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام كل من الزمالك في الأسبوع الرابع والجونة بالجولة الخامسة.

في المقابل، خاض بيراميدز متصدر المسابقة خمس مباريات حصد من خلالها 11 نقطة بالفوز في ثلاث مباريات بجانب التعادل في مباراتين أمام طلائع الجيش وسموحة.

بينما، لعب الزمالك صاحب المركز الثاني أربع مباريات حقق من خلالها ثلاث انتصارات مقابل تعادل وحيد تحقق أمام الصاعد حديثًا فريق نادي مصر.

- فرق لم تحقق الفوز

أربعة فرق في مسابقة الدوري لم يكتب لها الفوز حتى الآن وهم: إنبي - وادي دجلة - نادي مصر - طلائع الجيش.

ويعتبر إنبي أكثر الأندية تعرضًا للخسارة بواقع أربع مباريات أمام بيراميدز وسموحة والإنتاج الحربي وأسوان مما جعل الفريق البترولي يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

نادي طلائع الجيش صاحب المركز قبل الأخير حاليًا خاض ثلاث مباريات لم يحقق أي انتصار بتعادلين أمام إنبي وبيراميدز وخسارة أمام المقاولون العرب.

الوضع في نادي مصر أيضًا لا يختلف حيث حقق الفريق الصاعد ثلاث تعادلات مقابل خسارتين أمام الإنتاج الحربي والمصري.

الفريق الرابع الذي لم يحقق أي انتصار وهو وادي دجلة حيث خاض خمس مباريات ليحقق ثلاث تعادلات مقابل خسارتين أمام طنطا والإسماعيلي.

- فوز وحيد

خمسة فرق تمكنت من تحقيق انتصار وحيد في البطولة المحلية وهم: طنطا والجونة وسموحة وحرس الحدود وأسوان.

البداية من فريق طنطا صاحب المركز الثاني عشر بأربع حيث تمكن الفريق العائد من الدوري الفوز في مناسبة وحيدة كان أمام دجلة في الأسبوع الأول.

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بينما حقق فريق الجونة صاحب المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط، الفوز في مناسبة واحدة كانت على حساب مصر المقاصة بهدف دون رد في الأسبوع الثالث.

نادي سموحة صاحب الخمس نقاط والمتواجد في المركز الحادي عشر حقق فوزًا وحيدًا من خمس مباريات كان على حساب إنبي (2-1) في الأسبوع الثالث.

الجولة الخامسة شهدت افتتاح حرس الحدود وأسوان طريقهما نحو الانتصارات على حساب الإسماعيلي وأسوان بهدف دون رد.

- الأقوي هجوميًا

يمتلك فريق بيراميدز والأهلي أقوى خط هجومي في الدوري حيث يتصدر الأول الترتيب برصيد 11 هدفًا، في المقابل يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني برصيد عشرة أهداف.

في المقابل، يمتلك الجونة ونادي مصر أضعف خط هجومي في الدوري حتى الآن حيث سجل الثنائي هدفًا واحدًا كان على حساب مصر المقاصة والزمالك على الترتيب.

- الأقوى دفاعيًا

من حيث الجانب الدفاعي يأتي الأهلي في صدارة الأقوى حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد كان أمام أسوان.

في المقابل، يتواجد فريقي الزمالك والجونة في المركز الثاني حيث استقبلا هدفين بواقع هدف لكل من نادي مصر والمقاولون العرب في شباك الفريق الأبيض، وهدف للإسماعيلي والاتحاد السكندري في شباك الفريق الساحلي.

- الهدف الأول

افتتح فريق نادي مصر أهدافه في مسابقة الدوري العام بهدف سجله أمام الزمالك عن طريق لاعبه عمر الحبشي في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

- أول الراحلين

كتب علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي، اسمه في قائمة الراحلين حيث أصبح أول مدرب يستقبل من منصبه بعد الخسارة من الإنتاج الحربي (1-0) في الأسبوع الرابع.

إدارة إنبي قررت الموافقة على رحيل علي ماهر ليتم تعيين حلمي طولان إلا الانطلاقة لم تكن موفقة بالخسارة من جديد على يد أسوان بهدف دون مقابل.

- هداف الدوري

يتصدر عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز ولاعب المنتخب المصري هداف المسابقة بخمسة أهداف حيث جاءت أهدافه في شباك كل من إنبي (هدفين)، الإنتاج الحربي (هدفين)، هدف أمام طنطا.

عبد الله السعيد اقترب أيضًا من الوصول إلى نادي المائة بعدما وصل إلى 95 هدف، حيث سجل صاحب الـ34 عامًا 50 هدفًا في الدوري مع الأهلي الذي لعب له منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع فريقه الأول بمسيرته الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، بجانب تسعة أهداف مع بيراميدز.