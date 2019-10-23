إيهاب جلال يختار 20 لاعبًا لمواجهة كوت دي أور بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى سيشل فجر الخميس لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل ضمن ملحق كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يحل المصري ضيفًا على فريق كوت دوي أور يوم الأحد المقبل على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا في الثانية عصر.

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وجاءت قائمة المصري كالآتي وفقًا للموقع الرسمي للنادي البورسعيدي:

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو.

ومن المقرر أن يترأس بعثة النادي المصري علي الطرابيلي أمين صندوق النادي.