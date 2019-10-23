قبل مواجهة الجزيرة.. سعفان الصغير يغادر معسكر الإسماعيلي لوفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

غادر سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بفريق الإسماعيلي، معسكر فريقه قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي بسبب وفاة شقيقه.

ومن المقرر أن يستقبل فريق الإسماعيلي منافسه الجزيرة مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأبطال".

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وأفاد مراسل يلا كورة بالإسماعيلية، أن مدرب حرس الفريق سعفان الصغير لن يتواجد في مقاعد البدلاء في المباراة المقرر لها اليوم على ملعب "الإسماعيلية".

الإسماعيلي كان تخطى فريق أهلي بنغازي الليبي بالفوز عليه (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل صعد الجزيرة إلى نفس الدور بالفوز على النصر العماني (4-1).

جدير بالذكر أن لقاء الإياب الذي سيجمع الجزيرة بالإسماعيلي سيقام في 26 من الشهر المقبل بالإمارات.