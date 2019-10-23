يحيى خالد ينضم لصفوف فراعنة اليد استعدادا لودية البرتغال

وصل يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد والمحترف فى نادى فيسبريم المجري إلى القاهرة أمس و حيث انضم لمعسكر المنتخب الوطنى والذى يستعد لخوض مبارتين وديتين امام نظيره البرتغالى يومى 24 و 26 اكتوبر الجارى بالقاهرة ، في اطار استعدادات منتخبنا لبطولة أمم افريقيا التي ستقام في تونس

مطلع العام المقبل.

و بانضمام يحيى خالد لمعسكر الفراعنة يكون قد اكتمل اللاعبين المحترفين محمد سند و كريم هنداوى و على زين و محمد ممدوح هاشم.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من :

كريم هنداوى وعصام الطيار و محمد على عبد الرحمن

طه و محمد سند و اكرم يسرى و عمر سامى و احمد الاحمر ويحيى خالد و محسن رمضان و اسلام حسن و احمد خيرى و سيف الدرع و احمد هشام و على زين و يحيى الدرع و حسن وليد قداح و عمر الوكيل و كريم ايمن و ابراهيم المصرى و محمد ممدوح هاشم و خالد وليد و وسام نوار و احمد عادل .