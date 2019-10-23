تشكيل اتحاد جدة أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية

أعلن محمد العبدلي المدير الفنى المؤقت للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ال ١٦ من كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية".

جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى :

حراسة المرمى :فواز القرني.

خط الدفاع :حمدان الشمراني، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، سعود عبدالرحمن.

خط الوسط :البيشي، كريم الأحمدي، عبدالاله المالكي، فيتشو، رومارينهو.

خط الهجوم : بريجوفيتش

ال ١٦ من كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية".جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى :حراسة المرمى :فواز القرني.خط الدفاع :حمدان الشمراني، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، سعود عبدالرحمن.خط الوسط :البيشي، كريم الأحمدي، عبدالاله المالكي، فيتشو، رومارينهو.خط الهجوم : بريجوفيتش

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