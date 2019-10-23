بايرن ميونيخ يدرس إقالة كوفاتش من تدريب الفريق

يدرس نادي بايرن ميونخ الالماني اقالة المدرب نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج في الدوري الالماني وتعيين رالف رانكيك مدربا للفريق.

كشفت صحيفة بيلد الالمانية ان المدير الفني للفريق أصبح تحت الضغط بعد فشل فريقه في الفوز في

آخر مباراتين في الدوري الألماني، بعدما خسر من هوفنهايم وتعادل مع أوجسبورج.

واشارت الصحيفة ان البايرن يفكر في تعيين رالف رانكيك مدير قسم تطوير كرة القدم في نادي لايزبنج الالماني

وذلك بسبب تحقيق نتائج مميز مع فريق لاييزبنج الالماني حيث حقق الفوز في موسم 2014/2015في 21مباراة كما نجح في قيادة الفريق لتحقيق المركز الثالث في موسم 2018

الجدير بالذكر ان نيكو كوفاتش تم تعيينه مدرب للفريق في صيف 2018ونجح في قيادة الفريق للفوز بالثلاثية المحلية في موسمه الأول.