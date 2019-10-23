بعثة المصري تتفقد ملعب لينتيته قبل مواجهة كوت دي أور بطل سيشل

قام الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري ورئيس بعثة الفريق المتواجدة بسيشل ويرافقه اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن ياسر عزت مدرب الفريق الأول بجولة تفقدية لاستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل والذي يستضيف مباراة

ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثانية عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

وتم الاطمئنان على أرضية الملعب المغطى بالنجيل الصناعي ، وكذلك غرف خلع الملابس ، وأتم الدكتور علي الطرابيلي اتفاقه مع مسئولي نادي كوت دي اور على إقامة مران المصري غدا على الملعب الفرعي لاستاد لينيتيه ، فيما سيتم إقامة مراني الجمعة والسبت على الملعب الرئيسي للاستاد