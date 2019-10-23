أوراوا يطيح بجوانجزو ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة الهلال السعودي

حقق فريق أوراوا ريد ديامونذز الياباني فوزا مهما على نظيره فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني بنتيجة ١_٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء على استاد تيانهي، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

أحرز هدف الفوز أوراوا ريد ديامونذز يفوز اللاعب شينزو كوروكي فى الدقيقة ٥٠ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز أوراوا ريد ديامونذز بهدفين دون رد، ليتاهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة فريق الهلال السعودي.

استاد تيانهي، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.أحرز هدف الفوز أوراوا ريد ديامونذز يفوز اللاعب شينزو كوروكي فى الدقيقة ٥٠ من بداية الشوط الثاني من المباراة.كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز أوراوا ريد ديامونذز بهدفين دون رد، ليتاهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة فريق الهلال السعودي.

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