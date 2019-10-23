مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق مباريات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء غد الخميس 24 أكتوبر بمواجهتين.

حيث يستقبل الاتفاق نظيره فريق العدالة الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى في تمام الساعة 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ويحل الوحدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الشباب و المقرر أقامتها فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت مصر، الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة بملعب الأمير خالد بن سلطان.

وتسأنف مواجهات الجولة الثامنة الجمعة 25

أكتوبر بمواجهة تجمع بين فريق الفيحاء أمام نظيره فريق الفتح في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، يليها لقاء ضمك والرائد في تمام الساعة 17:20 بتوقيت مصر، الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة.ويستعد التعاون لاستقبال نظيره فريق الفيصلي السبت 26أكتوبر في تمام الساعة 17:05 بتوقيت مصر، الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة، يتبعها مباراة الأهلي أمام نظيره فريق الحزم في تمام الساعة 17:10 بتوقيت مصر، 18:10 بتوقيت مكة المكرمة .وتختتم مباريات الجولة الثامنة الأحد 27 أكتوبر عندما يستضيف الاتحاد فريق أبها في تمام الساعة 17:25 بتوقيت مصر، الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة. على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" ، يليه ديربي الرياض المنتظر الذي سيجمع بين الهلال والنصر في تمام الساعة 18:55 بتوقيت مصر، الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جامعة الملك سعود.قبل انطلاق الجولة الثامنة ينفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد ١٩ نقطة، يأتى فى المركز الثاني نادى الوحدة برصيد ١٤ نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر، يليهم نادي أهلى جدة فى المركز الثالث برصيد ١٤ نقطة.