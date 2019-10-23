حسام البدري يشعل أزمة شارة القيادة في منتخب مصر

أشعل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أزمة شارة القيادة في الفريق القومي، بعدما أبدى رغبته في منحها إلى محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول.
ورفض أحمد فتحي منح الشارة إلى صلاح مطالبًا الجهاز الفني بعدم استدعائه مرة أخرى للمنتخب حال اتخاذ قرار بمنح الشارة إلى صلاح.
كما أبدى أحمد حجازي رفضه التام لذلك خاصة وأنه أقدم من محمد صلاح في منتخب مصر.
وعقد محمد بركات مدير المنتخب جلسة مع فتحي لمناقشته في الأمر لكن الأخير رفض بشكل قاطع ترك شارة قيادة المنتخب.
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