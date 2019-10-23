الاتحاد السكندري يكتسح السوداني الألماني بالبطولة العربية للسلة

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز علي نظيره السوداني الألماني بنتيجة 125 - 46، في المواجهة التي جمعت بينهما علي صالة فتح الله البوعزاوى ضمنمنافسات البطولة العربية لكرة السلة.
وتفوق الاتحاد السكندري بشكل كبير من بداية اللقاء حيث انهى الفترة الاولىمتقدما بنتيجة 30/23، قبل ان يوسع الفارق في الفترة الثانية إلى 60/30، في حين اتسع الفارق في الفترة الثالثة إلى 96/37 قبل ان ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة 125 - 46 .
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