الاتحاد السكندري يكتسح السوداني الألماني بالبطولة العربية للسلة

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز علي نظيره السوداني الألماني بنتيجة 125 - 46، في المواجهة التي جمعت بينهما علي صالة فتح الله البوعزاوى ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة. منافسات البطولة العربية لكرة السلة. وتفوق الاتحاد السكندري بشكل كبير من بداية اللقاء حيث انهى الفترة الاولى متقدما بنتيجة 30/23، قبل ان يوسع الفارق في الفترة الثانية إلى 60/30، في حين اتسع الفارق في الفترة الثالثة إلى 96/37 قبل ان ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة 125 - 46 . متقدما بنتيجة 30/23، قبل ان يوسع الفارق في الفترة الثانية إلى 60/30، في حين اتسع الفارق في الفترة الثالثة إلى 96/37 قبل ان ينهي الفريق السكندري المباراة بنتيجة 125 - 46 .

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