ناشئات سموحه يفزن على العمراوي برباعية وديا

فاز فريق سموحه لكرة القدم النسائيه مواليد ٢٠٠٠ على نظيره مركز شباب العمراوى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحه .

سجل أهداف سموحه ملك عماد هدفين ، وروان خالد هدف و أمينة وليد هدف .

لعب سموحه بتشكيل مكون من : هنا يسرى ، رنا

ابراهيم ، جيدا يوسف ، جنى ديرك ، منه خالد ، جودى علاء ، جيدا ديرك ، ملك محمود ، أمنية وليد ، روان خالد ، ملك عماد واشترك أثناء المباراة كلا من صبا خالد ، جنى عبد الحليم ، جنى وليد ، هلا على ، فرح عجمى ، ليال ، نانسى نعيم ، شروق أحمد ، قمر دسوقى ، ملك محمود .يتكون الجهاز الفني من : إسماعيل أحمد مدير فنى وكلا من شيرين فوزى واعتماد فوزى مدربين ، سوزان دياب مخطط الأحمال ، تقى محمد مدرب حراس المرمى ، داليا أبو العينين إدارى الفريق .

يشرف على الكرة النسائية بالنادى صلاح الناهى ومعه اللواء جمال ذكى ومحمود البندارى .