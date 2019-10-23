تحت رعاية وزير الرياضة .. انطلاق مهرجان مصر الدولي للقفز بالمظلات

انطلقت فاعليات مهرجان مصر الدولي للقفز بالمظلات والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فوق سفح أهرامات الجيزة بمشاركة ١٢٤ قافز يمثلون ٢٤ دولة خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للقفز بالمظلات والرياضات الجوية . شهد انطلاق مهرجان مصر الدولي للقفز بالمظلات اللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة التنفيذي لوزارة الرياضة وأحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية ، وأكد محمد نور أن تنظيم المهرجان يأتي ضمن الرؤية التي وضعها وزير الشباب والرياضة والتي تنتهجها الوزارة في تشجيع السياحة الرياضية وتنظيم أحداث رياضية فريدة ومميزة تُظهر الجانب الحضاري والسياحي لمصر تنشيطاً للسياحة وذلك في أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية . وخلال المهرجان أبدى مشاركو الدول إعجابهم بتنظيم المهرجان وانبهارهم بالحضارة المصرية مطالبين بضرورة تكرار الحدث بمصر بصفة دورية . ومن الجدير بالذكر أن هذه الفاعليات يتم تنظيمها من خلال برنامج منظمي الأحداث الرياضية التابع للإدارة العامة للسياحة الرياضية لدعم المبادرات والمجموعات الرياضية التي تنفذ العديد من الفاعليات الرياضية بما يساهم في نشر فكر الممارسة الرياضية والتأكيد على الدور المجتمعي للرياضة في إضافة المزيد للخريطة السياحية والرياضية .

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