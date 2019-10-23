رياضة | عاجل.. ضحية جديدة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضحية جديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك نادي ريال مدريد الإسباني بضم كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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ويخطط ريال مدريد للتضحية بماريانو دياز أو الإسباني إيسكو لضم إريكسن من توتنهام في صفقة تبادلية حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسباني.

وفشل ماريانو دياز في إقناع زيدان بمستوات فلم يلعب أي مباراة الموسم الحالي إلا أن التقديرات تشير إلى أنه من الممكن أن يدخل خزينة ريال مدريد ما يقرب من 20 مليون يورو.