رياضة | المستفيد الأول من فوز ريال مدريد في تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستفيد الأول من فوز ريال مدريد في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم ريال مدريد الفوز لصالحه في المباراة التي جمعته مع جالطة سراي التركي، بهدف دون مقابل على ملعب يورك تليكوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن تيبو كورتوا قد تمكن أخيرًا من توضيح بعض الشكوك حول قدرته على التكيف مع دور حارس المرمى في ريال مدريد، وذلك بعدما ظهر بصورة جيدة للغاية ضد جالطة سراي ليسكت أسهم الانتقادات الموجهة إلية موخرًا .

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن العملاق البلجيكي استطاع اجهاض محاولتين حقيقيتين لصالح فريق جالطة سراي، حيث تصدى لكرة خطيرة أولى من جانب فولرين أندوني خلال الشوط الأول من المباراة، قبل أن يعود ويكرر الأمر نفس أمام يونس بلهندة، ليعيد ذكريات الماضي القريب، حيث تألقه رفقة منتخب بلاده بلجيكا خلال كأس العالم الأخير في روسيا 2018 والذي حصل خلالها على أفضل حارس في البطولة .

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وقال كورتوا عقب اللقاء: "كانت مباراة مهمة ، كان علينا أن نفوز بالمباراة في دوري أبطال أوروبا، إنه ملعب به الكثير من الأجواء وكنا مستيقظين منذ البداية، كانت لديهم فرص لكنني تعاملت معها بصورة جيدة.. لا أشك أبداً في نفسي ، لكنني أعرف في أي نادي وما الذي يجب علي فعله، أنا مهتم فقط بالنقد البناء.

وكان ريال مدريد قد استطاع الفوز على جالطة سراي، بهدف دون رد، أحرزه النجم الألماني توني كروس، في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 4 في وصافة المجموعة الأولى، فيما يتجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة وحيدة ليتذيل بها جدول الترتيب.