رياضة | مدرب أستون فيلا: تريزيجيه "مؤثر".. والمحمدي أصعب قرار في حياتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أستون فيلا: تريزيجيه "مؤثر".. والمحمدي أصعب قرار في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي أن جلوس أحمد المحمدي لاعب الفريق على دكة البدلاء من أصعب الأشياء في حياته.

وأوضح أنه كان مضطرًا لجلوس أحمد المحمدي على دكة البدلاء في المباريات الأخيرة رغم أنه بدأ الموسم بشكل رائع كما تطورت الأمور وأصبح البدلاء مثل الأساسيين لذلك يجد حيرة شديدة في تحديد المشاركين.

وقال سميت لقناة أستون فيلا الرسمية: نمتلك قوامًا تنافسيًا ولدينا وفرة في كل المراكز لذلك أكون مضطرًا لجلوس بعضهم على دكة البدلاء".

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وأضاف مدرب أستون فيلا: "تريزيجيه كان له تأثير حقيقي عندما دخل إلى الملعب في مواجهة برايتون ومن قبله دوجلاس لويز نجح في التسجيل عندما حل بديلًا في لقاء نورويتش".