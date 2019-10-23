رياضة | الاتحاد الرياضي للجامعات ينظم اول بطولة " بلاي ستيشن "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الرياضي للجامعات ينظم اول بطولة " بلاي ستيشن " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد الرياضي للجامعات اول بطولة كرة قدم الكترونية " بلاي ستيشن " في الجامعات المصرية والتي ستنطلق يوم ٢٥ اكتوبر الجاري وتستمر على مدار يومين بالصالة المغطاة لوزارة الشباب والرياضة في مدينة ٦ اكتوبر.

واعلن الاتحاد الرياضي للجامعات عن شروط ولائحة الاشتراك في المسابقة التي تعد التجربة الاولي داخل جامعات مصر، والتي تنص على ان يتكون كل فريق من ٣ لاعبين، وان تكون مدة كل مباراة ١٠ دقائق، على ان تكون الأدوار التمهيدية بنظام المجموعات من دور واحد، على ان يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وتستكمل المسابقة في الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب.