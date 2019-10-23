رياضة | منتخب مصر العسكري يودع كأس العالم بالخسارة من قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر العسكري يودع كأس العالم بالخسارة من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع منتخب مصر العسكري كأس العالم لكرة القدم العسكرية المقامة بالخسارة من قطر بهدف نظيف في دور الثمانية من البطولة المقامة في الصين حتى يوم 29 أكتوير 2019.

وتولى البرازيلي سيرجيو فارياس تدريب منتخب مصر العسكري حتى وصل لدور الثمانية محتلًا المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط قبل أن يخرج أمام قطر.

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وضم تشكيل منتخب مصر أمام منتخب قطر محمد بسام وأحمد علاء وعلى الفيل وإسلام سري وعاصم صلاح ومهند لاشين وعمرو السيسي وأحمد سمير وأبو المجد بوشا وكريم طارق وحسام باولو.

قائمة المنتخب العسكري

محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإداري لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مديرا فنيا، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب.