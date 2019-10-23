رياضة | صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اهتمامه بضم نجم برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي يفضل الحصول على خدمات كارليس ألينيا نجم برشلونة الشاب، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سياسية إدارة توتنهام، هي التعاقد مع العديد من اللاعبين والمواهب الشابة، من أجل المراهنة عليه في المستقبل

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن سعر كارليس ألينيا نجم برشلونة، قد يصل إلى قرابة الـ75 مليون يورو، لذلك سيكون توتنهام مجبرًا على تقديم عرض مالي مغري لإدارة البلوجرانا، حال أراد ضم نجم برشلونة .

وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة أنه في الوقت نفسه، لا تحبذ إدارة البرسا فكرة رحيل اللاعب بصورة نهائية، وأنها تفضل إعارته لكي يكتسب المزيد من الدقائق، على أن يعود لارتداء قميص البلوجرانا من جديد، خصوصًا وأن نجم برشلونة أحد خريجي أكاديمية لاماسيا، لذلك هو على علم بالمناخ الكروي في الفريق.

وأنهت، أن النجم الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن هو الذي سيحدد بشكل كبير إمكانية انهاء الصفقة لصالح توتنهام حيث أن إدارة النادي الإنجليزي تنتظر لمعرفة مصير اللاعب، قبل أن تحاول تعويضه بضم نجم برشلونة .

علمًا بأن كريستيان إريكسن نجم توتنهام ، يعد أحد أبرز الاسماء التي تقترب من ارتداء قميص ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة .