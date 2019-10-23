رياضة | مهمة صعبة في انتظار نجم برشلونة أمام سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهمة صعبة في انتظار نجم برشلونة أمام سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نجم برشلونة في مهمة صعبة مساء اليوم، عندما يحل البرسا وجهًا لوجه أمام نظيره سلافيا براج، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن أنسو فاتي نجم برشلونة مقبل على تحدي جديد مع برشلونة ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قد ظهر للمرة الأولى أوروبيًا ضد بوروسيا دورتموند الألماني

وتابعت، أن نجم برشلونة الشاب، قد ظهر بصورة رائعة مع البرسا ضد الجراد الأصفر الألماني، في أولى جولات دور المجموعات من البطولة ذات الآذنين، ليصبح نجم برشلونة أصغر من شارك مع البلوجرانا في البطولة الأوروبية الأغلى .

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وأشارت، أن أنسو فاتي نجم برشلونة، كان الأكثر جرأة ضد بوروسيا دورتموند، وهو ما أثار انطباعًا جيدًا حول اللاعب في أولى مشاركاته الأوروبية .

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه من المتوقع أن يشارك الثلاثي الناري ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان في قيادة التشكيل الأساسي لبرشلونة، ولكن سوف يكون هناك بعض الدقائق من نصيب أنسو فاتي، خصوصًا مع إصابة كارليس بيريز وقلة الأوراق الهجومية على مقاعد بدلاء الفريق.

وأنهت، أن نجم برشلونة سيحاول كسر رقم المهاجم الغاني بيتر أوفوري كواي، مواليد عام 1997، كأصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا