رياضة | الأهلي يواجه العين في معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه العين في معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على خوض معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري.

الإمارات تستقبل معسكر الأهلي

ونجحت إدارة الأهلي في الاتفاق مع إحدى شركات التسويق، على تحضير معسكر بالعاصمة الإماراتية دبي لمدة أسبوع، على أن يتخلله مباراتين وديتين.

العين الإماراتي يجهز الأهلي بالمعسكر

كما حصلت الشركة المسوقة على موافقة من نادى العين الإماراتي، لخوض مبارة ودية أمام الأهلي، على أن يتحدد الطرف الثانى في المباراة الثانية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم كافة الأمور المتعلقة بالمعسكر المغلق وكذلك برنامج التدريب.

وأعلن مجلس الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة بسبب قرارات أمنية حالت دون إقامتها بالوقت الحالي.

Advertisements

وكانت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، حددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لمباراة الجونة والأهلي، بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء أمس من أجل إنهاء أزمة مباراة الفريق أمام الجونة، بالدوري العام.

وتمسك مجلس الإدارة بموقفه بعدم خوض مباراة الجونة، قبل لقاء الزمالك، بالمسابقة، حفاظا على جدول المسابقة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وضع عدة حلول لمجلس إدارة الأهلي، لإنهاء الأزمة يعد ءبرزها هو خوض لقاء الجونة، في موعدها يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم خوض مباراة الزمالك، يوم 28 من الشهر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن إيقاف مسابقة الدوري المصري، بداية من اليوم حتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وأسفرت قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما عن وقوع المنتخب الأوليمبي بالمجموعة الأولى النارية، والتي تضم كب من "مالي والكاميرون وغانا"، حيث يتأهل أصحاب الثلاث المركز الأولى بالبطولة لأوليمبياد طوكيو 2020.